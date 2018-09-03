2018-09-03T19:48:15+03:00
Происшествия

В Чувашии пенсионер сбил на трассе девятилетнего велосипедиста

Мальчик госпитализирован в больницу
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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ДТП произошло 2 сентября примерно в 18.20 на автодороге «Чебоксары-Сурское». По предварительным данным, 71-летний пенсионер, управлявший внедорожником «Нивой», сбил велосипед, которым управлял девятилетний мальчик.

Ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Во время разбора аварии на месте пенсионер рассказал, что мальчик выехал на дорогу неожиданно для него. Несмотря на то, что водитель экстренно затормозил, избежать наезда не удалось, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Чувашии.

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