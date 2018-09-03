В Чебоксарах квартира загорелась из-за оставленного в розетке фонарика

СЕГОДНЯ 19:30 2018-09-03T19:31:14+03:00

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Накануне, 2 сентября, в Ленинском районе Чебоксар в одном из домов по проспекту 9-й Пятилетки загорелась квартира в доме № 30.

По словам соседей, в одной из комнат на зарядке был оставлен аккумуляторный фонарик. В момент пожара хозяев квартиры дома не было. Огонь уничтожил бытовую технику, повредил компьютерный стол и закоптил стены. Предварительной суммой ущерба называют 100 тысяч рублей.

- Предварительная причина возгарания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, - сообщают в МЧС Чувашии.

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