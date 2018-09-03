В Чебоксарах квартира загорелась из-за оставленного в розетке фонарика
Накануне, 2 сентября, в Ленинском районе Чебоксар в одном из домов по проспекту 9-й Пятилетки загорелась квартира в доме № 30.
По словам соседей, в одной из комнат на зарядке был оставлен аккумуляторный фонарик. В момент пожара хозяев квартиры дома не было. Огонь уничтожил бытовую технику, повредил компьютерный стол и закоптил стены. Предварительной суммой ущерба называют 100 тысяч рублей.
- Предварительная причина возгарания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, - сообщают в МЧС Чувашии.
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