2018-09-03T19:37:44+03:00
Происшествия

В Казани задержали мужчин, пытавшихся перебросить телефоны через забор колонии

В отношении них возбуждено административное производство
Лика ИСАЕВА
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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Во время попытки переброса в исправительную колонию №2 запрещенных предметов были задержаны два казанца - мужчины 32-х лет и 31-однолетний.

Мужчин, вызвавших подозрение, заприметили сотрудники колонии, и успели задержать их во время попытки перебросить сверток через высокую ограду. Когда его раскрыли, в нем нашли пять сотовых телефонов и четыре сим-картами.

- В настоящее время в УФСИН России по Республике Татарстан проводится проверка обстоятельств совершенного правонарушения, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В отношении задержанных граждан возбуждено административное производство.

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