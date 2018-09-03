2018-09-03T15:28:51+03:00
Общество

Мэр Набережных Челнов поддержал предложение начальника ГИБДД города обязать детей носить светоотражающие жилеты

С начала 2018 года в татарстанском автограде в ДТП 73 ребенка получили травмы
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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В этот понедельник на совещании в мэрии Набережных Челнов начальник городского ГИБДД Радий Кадиков сообщил, что с начала этого года на улицах татарстанского автограда произошло 68 ДТП, в которых 73 ребенка получили травмы. По его подсчетам, больше всего пострадавших именно среди пешеходов. Подавляющее количество которых в момент происшествия не имели на одежде светоотражающих элементов.

По мнению начальника ГИБДД Набережных Челнов, последние должны быть на одежде не только воспитанников детских садов и учащихся начальных классов, но и у тех, кто постарше.

При этом Радий Кадиков предложил в городе ввести зарубежную практику – обязать детей носить светоотражающие жилеты. Это станет возможным, если местные депутаты выйдут с инициативой о внесении соответствующих изменений в законодательство.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поддержал предложение начальник городского ГИБДД и призвал родителей не ждать и обеспечит своих детей светоотражающими элементами, тем более стоят они не дорого.

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