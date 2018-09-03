Во дворе казанской многоэтажки сбили шестилетнего ребенка

СЕГОДНЯ 19:16 2018-09-03T19:17:03+03:00

Мальчик в момент ДТП находился рядом с родителями

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ДТП произошло 1 сентября в 13.07 во дворе дома №100 по Проспекту Победы в Казани. Шестилетний мальчик шел вместе с родителями, когда на него наехал автомобиль "Шевроле". Иномаркой управлял 30-летний водитель.

- По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего и наехал на ребенка, - сообщили "КП-Казань" в пресс-службе Госавтоинспекции столицы Татарстана. - В результате наезда мальчик получил травмы различной степени тяжести.

Всего же за прошедшие выходные (1 и 2 сентября) в Казани зарегистрировано 203 ДТП, из них 7 происшествий с пострадавшими – 4 наезда на пешеходов, 2 наезда на стоящий транспорт и столкновение транспортных средств. В результате 8 участников ДТП – 4 пешехода (в том числе один ребенок), 2 водителя и 2 пассажира - получили различные травмы.

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