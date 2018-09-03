2018-09-03T17:18:51+03:00
Недвижимость

4 сентября в части домов Казани отключат свет

Причина этому в плановом ремонте и техобслуживании оборудования на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Света также не будет и в некоторых поселках.Света также не будет и в некоторых поселках.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Так, в этот вторник, с 9.00 до 13.00 обесточат Вахитовский район: ул.Гоголя, 9; ул.Горького, 3а, 3в; ул.Жуковского, 9; ул.К.Маркса, 40, 42, 44, 44а, 46, 46а, 48. Также в этом районе с 14.00 до 18.00 отключение запланировано по адресам: ул.Жуковского, 12; ул.К.Маркса, 39.

А с 9.00 до 17.00 света пропадет в поселке Восточный, а именно в домах на улицах: Акчулпан, Механиков.

В этот же период времени электричество отключат и в поселках Старые Горки и Первомайский по улицам: Артельная, Белостокская, Брянская, Бутырская, Горная, Дальневосточная, Двинская, Депутатская, Матроса Железняка, Канская, Кооперативная, Красноуральская, Львовская, Майская, Местная, Молодецкая, Пензенская, Раздольная, Сызранская, Уржумская, Урожайная, героев Хасана 2-я, Целинная, а также Кузнечный переулок, Майский переулок, Мало-Кузнечный переулок, Молодецкий переулок, Оренбургский тракт, Урожайный переулок.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 отключат дома в Советском районе по адресам: ул.2-я Азинская, 1а, 3, 3а, 3б, 3в; ул.А.Кутуя, 43, 72, 86, 157а; ул.П.Лумумбы, 37, 39, 41, 45, 46, 47, 47а, 49, 49а, 52, 54, 56, 57, 57а, 58, 58а, 62; проспект Победы, 220.

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