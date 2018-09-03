2018-09-03T15:02:05+03:00
Происшествия

В Казани в отношении сотрудников подросткового центра «Герда» возбудили уголовные дела

Это стало итогом проверки прокураторы города
Олег ЛУГОВОЙ
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Центр работал без соответствующих лицензий.Центр работал без соответствующих лицензий.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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По материалам прокурорской проверки в подростковом реабилитационном центре «Герда» АНО допобразования «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант» были возбуждены уголовные дела. Пока в отношении неустановленных сотрудников организации.

Как выяснили сотрудники надзорного органа центр осуществляет образовательную и медицинскую деятельность без наличия соответствующих лицензий. Кроме того, в организации были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, а также трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства.

В итоге уголовные дела были возбуждены по статьям: «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере».

- Ход расследования находится на конторе надзорного ведомства, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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