2018-09-03T17:28:29+03:00
Звезды

Камерон Диаз и Егор Бероев откроют Молодежный кинофестиваль в Казани

Их и других двойников кинозвезд казанцы увидят 3 сентября
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: wikimapia.orgФото: wikimapia.org
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В конкурсе двойников-кинозвезд Международного молодежного кинофестиваля и форума "Время кино" участвовало более двадцати человек. Его итоги подведут на сцене ДК имени В.И. Ленина 3 сентября в 19:00.

Все участники похожи на популярных артистов. Ведущим церемонии открытия станет казанский двойник Сильвестора Сталлоне - Руслан Январев.

На X Международном молодежном кинофестивале казанцев также ждет представление экспертной комиссии, фильм открытия, ставший лауреатом Каннского фестиваля, так же презентация шоу-кинохитов трио "Злачное место".

Среди членов жюри популярные киноведы и критики, культурологи и телеведущие из разных стран. Возглавит комиссию российский киновед, журналист и педагог Кирилл Разлогов. Кинофорум пройдет в Казани с 3 по 6 сентября.

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