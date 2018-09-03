Камерон Диаз и Егор Бероев откроют Молодежный кинофестиваль в Казани
В конкурсе двойников-кинозвезд Международного молодежного кинофестиваля и форума "Время кино" участвовало более двадцати человек. Его итоги подведут на сцене ДК имени В.И. Ленина 3 сентября в 19:00.
Все участники похожи на популярных артистов. Ведущим церемонии открытия станет казанский двойник Сильвестора Сталлоне - Руслан Январев.
На X Международном молодежном кинофестивале казанцев также ждет представление экспертной комиссии, фильм открытия, ставший лауреатом Каннского фестиваля, так же презентация шоу-кинохитов трио "Злачное место".
Среди членов жюри популярные киноведы и критики, культурологи и телеведущие из разных стран. Возглавит комиссию российский киновед, журналист и педагог Кирилл Разлогов. Кинофорум пройдет в Казани с 3 по 6 сентября.
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