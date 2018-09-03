2018-09-03T14:42:52+03:00
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В Казани прошел ремонт улицы Курчатова

Реконструкция стала возможна благодаря федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги»
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: mindortrans.tatarstan.ruФото: mindortrans.tatarstan.ru
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Как сообщают в Миндортрансе Татарстана, в Казани полностью отремонтирована проезжая часть на улице Курчатова. ЕЕ реконструкция стала возможна благодаря федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Улица была включена в план ремонта на основании технического состояния дороги и обращения казанцев в систему «Народный контроль» и «Карты убитых дорог» Общероссийского Народного Фронта.

В итоге на участке протяженностью 600 метров, шириной 7 метров и площадью 4800 квадратных метров был уложен высококачественный асфальтобетон, заменены бортовые камни, отремонтированы тротуары и нанесена горизонтальная дорожная разметка.

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