В Марий Эл в лесу нашли пропавшего семилетнего мальчика
ЧП произошло 2 сентября в селе Шелангер Звениговского района республики. Во дворе своего дома первоклассник гулял вместе со старшим братом и, когда тот отлучился, мальчик ушел в лес.
На поиски ребенка отправились сотрудники полиции, МЧС, администрация села, добровольцы, сообщает пресс-служба Марийской аварийно-спасательной службы.
Искали долго, ближе к вечеру количество людей, разыскивающих мальчика, увеличилось. Живым и невридимым он нашелся в 19.40 в окрестностях своего села.
В поисковых мероприятиях принимали участие более 80-ти человек.
- Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном комитете Марий Эл. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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