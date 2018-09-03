В Марий Эл в лесу нашли пропавшего семилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 18:28 2018-09-03T18:28:26+03:00

Во время счастливого финала поисков мальчика Фото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло 2 сентября в селе Шелангер Звениговского района республики. Во дворе своего дома первоклассник гулял вместе со старшим братом и, когда тот отлучился, мальчик ушел в лес.

На поиски ребенка отправились сотрудники полиции, МЧС, администрация села, добровольцы, сообщает пресс-служба Марийской аварийно-спасательной службы.

Искали долго, ближе к вечеру количество людей, разыскивающих мальчика, увеличилось. Живым и невридимым он нашелся в 19.40 в окрестностях своего села.

В поисковых мероприятиях принимали участие более 80-ти человек.

- Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном комитете Марий Эл. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.