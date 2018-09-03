2018-09-03T14:30:43+03:00
Общество

В Татарстане началась масштабная акция по уборке кладбищ

Из 3640 надлежащий вид имеют только 400
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: buinsk.tat.ruФото: buinsk.tat.ru
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Молодежное правительство, Союз молодежи предприятий и организаций Татарстана в ближайший год планируют привести в порядок все республиканские кладбища. Всего их 3640. Только 400 из них приведены в надлежащий вид.

Первым от мусора и старых деревьев очистили кладбище в Зеленодольском районе в деревне Карашам. Большинство местных жителей - люди, которым за 60 и 70 лет. Сами они не в состоянии содержать кладбище в ухоженном виде. А за некоторыми могилами некому ухаживать, потому что родственников не осталось.

Волонтеры вместе с местными жителями смогли привлечь два трактора, организовали горячее питание и даже распространили накануне по домам брошюрки.

В планах привести в порядок все кладбища Татарстана, очистить их, сделать или отремонтировать ограждение и проложить хотя бы дорогу из щебня. Вслед за Карашам группа активистов из 40 человек уже вышла на уборку кладбища в Альметьевске.

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