Казань по-прежнему в лидерах рейтинга социально-экономического развития Татарстана

СЕГОДНЯ 17:02 2018-09-03T17:02:05+03:00

Также высокие позиции в этом списке продолжают занимать Альметьевск и Лаишево

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Казань, Альметьевск и Лаишево сохранили свои высокие позиции и остались в лидерах рейтинга социально-экономического развития муниципальных образований Татарстана. Статистику за январь-июль текущего года предоставляет Министерство экономики республики.

Так, объем отгруженной продукции на человека в Альметьевске составил 2,5 тысяч рублей, когда, например, в Новошешминском районе эта цифра составляет всего 888,7 рублей.

В Казани, например, в эксплуатацию введено самое большое количество квадратных метров жилья в республике - 438,1 тысяч.

Говоря об уровне безработицы, отмечается Лаишево, где зарегестрирован один из наименьшийх ее показателей. Так, из всех жителей города без работы или в ее поиске находятся 0,23%.

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