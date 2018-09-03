2018-09-03T13:17:45+03:00
Общество

В 2019 году в Казани может появится пять новых оборудованных пляжей

Помимо необходимой инфраструктуры там хотят организовать и детские бассейны
Олег ЛУГОВОЙ
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Всего в Татарстане хотят создать еще 18 новых пляжей.Всего в Татарстане хотят создать еще 18 новых пляжей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Как заявили в этот понедельник на совещании в мэрии Казани, в 2019 году в городе планируется создание новых оборудованных пляжей.

Например, рассматриваются такие места, как на озерах Нижний и Средний Кабан, озере Чебакса, около Центра семьи «Казан» и за речпортом. В частности, планируется организовать дополнительные места отдыха у воды для маломобильных граждан, улучшить инфраструктуру пляжей и создать детские бассейны.

В этот же купальный сезон для жителей и гостей Казани были подготовлены и оборудованы 7 мест отдыха у воды. Это пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское», около озер Изумрудное, Лебяжье и в парке Победы.

Напомним, всего в Татарстане хотят создать еще 18 новых пляжей, которые будут оборудованы для безопасного отдыха у воды. Пока в республике таковых имеется 33 пляжа.

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