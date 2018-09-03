2018-09-03T12:57:14+03:00
Экономика

На строительство участка ВСМ Москва-Казань может не хватить денег

На его создание требуется порядка 700 миллиардов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Ранее в Минтраснсе республики заявляли, что денег на строительство магистрали Москва-Казань нетРанее в Минтраснсе республики заявляли, что денег на строительство магистрали Москва-Казань нетФото: Евгения ГУСЕВА
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Всокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва-Владимир могут не продлить до Казани, так как этот участок нуждается в капитальном гранте государства, который составляет порядка 700 миллиардов рублей. Подобную информацию предоставляет "Коммерcантъ", ссылаясь на расчеты РЖД.

Причиной запроса материальной помощи стал факт того, что без гранта строительство магистрали Москва-Казань выйдет в минус 641,9 миллиарда рублей при периоде окупаемости в 22,5 года.

Несмотря на то, что в Минтрансе Татарстана изначально заявляли, что денег на строительство ВСМ Москва-Казань нет, ранее гендиректор РЖД подтверждал информацию, что участок все-таки будет построен,

Работы по созданию ВСМ Москва-Владимир должны начаться не позже 31 декабря текущего года. Если к этому времени из бюджета России не выделят необходимое количество средств, магистраль останется без продолжения и не дойдет до Казани.

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