2018-09-03T13:26:54+03:00
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Мэр Нижнекамска объявил о долгожданном ремонте Чистопольской дороги

Ее реконструкция, а также строительство по проспекту Шинников, в 2019 году станет для города одним из главных проектов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Елена СОБОЛЕВАФото: Елена СОБОЛЕВА
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В этот понедельник, 3 сентября, на очередном совещании мэр Нижнекамска Айдар Метшин заявил, что в 2019 году в городе приступят к долгожданному ремонту Чистопольской дороги и строительство участка на Шинников.

- Очень рассчитываем, что одним из главных проектов 2019 года станет реконструкция дороги по улице Чистопольской и строительство дороги по проспекту Шинников, - сказал градоначальник.

Оба озвученных участка находятся в удручающем состоянии, при этом на проспекте Шинников речь уже идет именно о строительстве дороги, а не о ремонте.

Кроме того, в мэрии Нижнекамска отметили, что другой подобный по значимости проект также будет завершен в 2019 году. Это ремонт Соболековской трассы. В 2018 году там хотят завершить одну из сторон проезжей части.

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