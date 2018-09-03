«Ростелеком» запустил облачную услугу «Видеосервер»

СЕГОДНЯ 12:02 2018-09-03T12:02:13+03:00

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«Ростелеком» запустил новую услугу для корпоративных и государственных клиентов «Видеосервер», не имеющую аналогов в продуктовых линейках российских операторов связи. В отличие от других решений, представленных на рынке, «Видеосервер» от «Ростелекома» позволяет клиентам получить услугу, которая включает как организацию, так и обслуживание программно-аппаратного комплекса для проведения видеоконференций.

Услуга «Видеосервер» создана на базе программного сервера VideoMost компании SPIRIT и сочетает надежность и гибкость центров обработки данных «Ростелеком» с многолетней экспертизой SPIRIT в области программных продуктов для бизнес-коммуникаций. «Видеосервер» позволяет клиентам оперативно подключить сервис видеоконференций, не приобретая специальное оборудование.

- Используя облачный сервис «Видеосервер», клиенты «Ростелекома» могут объединить ранее купленное оборудование для студий видеоконференцсвязи, стационарные телефоны, рабочие компьютеры и смартфоны сотрудников в единую защищенную коммуникационную систему. «Видеосервер» может быть доступен, как из сети интернет, так и из корпоративной сети передачи данных клиента. При этом организацию услуги и ее техническое сопровождение обеспечивает «Ростелеком», позволяя клиентам сэкономить на приобретении оборудования и программного обеспечения, а также на услугах ИТ специалистов, – комментирует запуск услуги директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегментов ПАО «Ростелеком» Данила Бурметьев.

Для организации услуги «Видеосервер» «Ростелеком» выделяет клиенту виртуальные серверные мощности с необходимым объемом ресурсов. Специалисты «Ростелекома» устанавливают на виртуальную машину программное обеспечение VideoMost и настаивают оборудование. После этого клиент получает возможность интеграции видеосервера со своей ИТ-инфраструктурой и управления ресурсами сервера.

- Российский программный сервер VideoMost включен в Единый реестр отечественных программ Министерства цифрового развития, связи и коммуникаций. Использование отечественного программного решения делает услугу «Видеосервер» привлекательной для госзаказчиков и крупных частных компаний, действующих в соответствии с концепцией импортозамещения и импортодополнения. При этом VideoMost поддерживает множество мировых стандартов связи и популярных открытых протоколов, что позволяет использовать VideoMost совместно с ранее закупленным предприятиями ВКС оборудованием, а также вместе с другими российскими и иностранными программными продуктами, – говорит председатель правления SPIRIT Андрей Свириденко.

Запуск новой услуги стал продолжением стратегического партнерства «Ростелекома» с компанией SPIRIT – уже в течение шести лет «Ростелеком» предлагает корпоративным клиентам облачную услугу «Web-видеоконференции» на основе программного сервера VideoMost под собственным брендом.

Услугой пользуются клиенты из всех сегментов рынка: от госучреждений и крупных холдингов до небольших компаний. На сегодняшний день «Ростелеком» является провайдером одного из крупнейших облачных ВКС сервисов в России и обслуживает более 2000 государственных и корпоративных клиентов в различных регионах страны.

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SPIRIT – российская компания, занимающаяся производством программных продуктов, которые используются операторами связи, производителями оборудования, разработчиками программного обеспечения и обслуживают свыше миллиарда пользователей более чем в 100 странах мира. Программные продукты SPIRIT лицензированы и/или стоят внутри популярных потребительских продуктов и более 250 других мировых технологических лидеров. Прямые клиенты SPIRIT сегодня являются производителями более 60% смартфонов в мире.

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – 10,0 млн пользователей, из которых 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» превышает 1,0 млн.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.