Казанскую обувную фабрику "Спартак" обвинили в умышленном банкротстве

СЕГОДНЯ 11:54 2018-09-03T11:54:01+03:00

Банкротом компанию признали в апреле 2018 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утверждается, что нанесенный ущерб составил более 2,1 миллиарда рублей

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В действиях обувной фабрики "Спартак" были обнаружены признаки преднамеренного банкротства. Правонарушение выявили в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Суммой ущерба называют 2,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБK, ссылаясь на слова директора фабрики "Спартак" Эдуарда Киреева.

Обвинения базируются на ряде сделок, совершенных «в ущерб конкурсной массе должника и во вред кредиторам». К тому же нашлись сделки, заключенные на условиях, не соответствующих рыночным, что послужило увеличением неплатежеспособности фабрики.

Банкротом компанию признали в апреле 2018 года. Сумма требований кредиторов была более 3 миллиардов рублей, когда имущество фабрики оценивалось в 1,5 миллиарда.

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