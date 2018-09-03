2018-09-03T11:54:01+03:00
Экономика

Казанскую обувную фабрику "Спартак" обвинили в умышленном банкротстве

Утверждается, что нанесенный ущерб составил более 2,1 миллиарда рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Банкротом компанию признали в апреле 2018 годаБанкротом компанию признали в апреле 2018 годаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В действиях обувной фабрики "Спартак" были обнаружены признаки преднамеренного банкротства. Правонарушение выявили в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Суммой ущерба называют 2,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБK, ссылаясь на слова директора фабрики "Спартак" Эдуарда Киреева.

Обвинения базируются на ряде сделок, совершенных «в ущерб конкурсной массе должника и во вред кредиторам». К тому же нашлись сделки, заключенные на условиях, не соответствующих рыночным, что послужило увеличением неплатежеспособности фабрики.

Банкротом компанию признали в апреле 2018 года. Сумма требований кредиторов была более 3 миллиардов рублей, когда имущество фабрики оценивалось в 1,5 миллиарда.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
4 сентября в части домов Казани отключат свет
Казань по-прежнему в лидерах рейтинга социально-экономического развития Татарстана
В Чувашии для жителей деревень купят маммограф за 13,7 миллиона рублей
Казанцы могут выиграть сертификат право получать бесплатно пиццу 100 лет
В Татарстане бобры и вандалы разрушают Мост любви
В Казани росгвардейцы задержали подозреваемого в угрозе убийством
Мэр Набережных Челнов поддержал предложение начальника ГИБДД города обязать детей носить светоотражающие жилеты
В Казани в отношении сотрудников подросткового центра «Герда» возбудили уголовные дела
В Казани прошел ремонт улицы Курчатова
В Татарстане началась масштабная акция по уборке кладбищ
В Казани поймали серийную расхитительницу камер хранения в магазинах
Мэр Нижнекамска объявил о долгожданном ремонте Чистопольской дороги
В 2019 году в Казани может появится пять новых оборудованных пляжей
На строительство участка ВСМ Москва-Казань может не хватить денег
3,5 года колонии особого режима получил житель Чебоксар за изнасилование подруги приятеля
«Ростелеком» запустил облачную услугу «Видеосервер»
В Нижнекамске ловили страуса, гулявшего по улице
На допвыборах в Госсовет Татарстана победил самовыдвиженец Рустем Хасанов
В Татарстане во время рыбалки выпали из лодки мужчины, один из них погиб
Долететь из Казани в Тегеран можно за 137 долларов
Марат Башаров, Ирина Алферова и Камиль Ларин приедут на казанский кинофестиваль
В Казани "Водоканал" накрыл защитными "колпаками" очистные сооружения
В Казань приедет польский Роберт Де Ниро
В Казани летом на несанкционированных пляжах утонули 9 человек, в том числе ребенок
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Великий уравнитель-2"
Рустам Минниханов оценил новый троллейбус в Альметьевске
Поисковый отряд из Нижнекамска нашел останки двух солдат