2018-09-03T16:44:12+03:00
Экономика

В Чувашии для жителей деревень купят маммограф за 13,7 миллиона рублей

Медкомплекс будет приезжать в населенные пункты, в которых проживают до 100 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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Передвижной медкомплекс будет представлять собой белый автобус или грузовой автомобильПередвижной медкомплекс будет представлять собой белый автобус или грузовой автомобильФото: Анатолий ГОРБУНОВ
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Чувашский клинический онкодиспансер приобретет передвижной маммограф для жителей деревень, где проживает до ста человек. На оборудование готовы потратить 13,7 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Передвижной медкомплекс будет представлять собой белый автобус или грузовой автомобиль. Внутри будет находиться рентгенкабинет с цифровым маммографом, медкабинет и раздевалка для пациентов.

Исполнитель заявки будет выявлен посредством аукциона 21 сентября. Победитель конурса будет обязан предоставить маммограф в течение двух месяцев с момента подписания контракта.

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