2018-09-03T11:02:37+03:00
Политика

На допвыборах в Госсовет Татарстана победил самовыдвиженец Рустем Хасанов

За него проголосовало 51,7% от 13,2 тысяч избирателей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба фонда "День добрых дел"Фото: пресс-служба фонда "День добрых дел"
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Центр избирательной комиссии Татарстана назвал имя победителя дополнительных выборов депутата в Государственный совет республики пятого созыва. Им стал самовыдвиженец, основатель фонда "День добрых дел" Рустем Хасанов.

Всего на 24 избирательных участках побывало 13,2 тысяч человек. Это составило лишь 25,3% от общго числа избирателей, внесенных в список. Из них больше половины - 51,7% - выбрали Рустема Хасанова.

Напомним, что выборы прошли 2 сентября по Чуйковскому одномандатному избирательному округу № 8.

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