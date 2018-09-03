На допвыборах в Госсовет Татарстана победил самовыдвиженец Рустем Хасанов
Центр избирательной комиссии Татарстана назвал имя победителя дополнительных выборов депутата в Государственный совет республики пятого созыва. Им стал самовыдвиженец, основатель фонда "День добрых дел" Рустем Хасанов.
Всего на 24 избирательных участках побывало 13,2 тысяч человек. Это составило лишь 25,3% от общго числа избирателей, внесенных в список. Из них больше половины - 51,7% - выбрали Рустема Хасанова.
Напомним, что выборы прошли 2 сентября по Чуйковскому одномандатному избирательному округу № 8.
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