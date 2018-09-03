2018-09-03T15:43:49+03:00
Происшествия

В Казани росгвардейцы задержали подозреваемого в угрозе убийством

Мужчина оказался ранее судим
Лика ИСАЕВА
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У задержанного изъяли нож, который он обещал пустить в ход.У задержанного изъяли нож, который он обещал пустить в ход.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вечером 1 сентября примерно в 23.40 на Проспекте Победы в столице Татарстана возле одного из магазинов поссорились двое мужчин.

Младший из них сначала осыпал претензиями своего оппонента, а потом вытащил нож и начал угрожать расправиться с ним. 37-летний житель Казани воспринял эти угроозы реально, и, опасаясь за свою жизнь, отступил.

После этого агрессивный незнакомец сел в "девятку" и уехал.

Приметы своего обидчика и госномер автомобиля 37-летний казанец сообщил сотрудникам Росгвардии Татарстана, которые вскоре сумели задержать подозреваемого.

Им оказался ранее судимый 20-летний парень.

- Молодого человека задержали и передали полицейским, - сообщил пресс-секретарь Росгвардии Татарстана Игорь Силко. - Нож изъят. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

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