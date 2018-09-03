Долететь из Казани в Тегеран можно за 137 долларов

СЕГОДНЯ 10:27 2018-09-03T10:27:06+03:00

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Казанский аэропорт продолжает расширять географию полетов. Так, 2 сентября из столицы Татарстана стартовали авиарейсы в Тегеран. Пелеты из Казани в столицу Ирана будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям.

Вылет из тегерана намечен на 7:40. В 10:0 самолет приземлится в Казани. Спустя час лайнер вылетит из столицы Татарстана и в 15:20 приземлится в главном городе Ирана. Время в пути составляет 3 часа 20 минут. Отметим, что указано местное время для каждого из аэропортов. Время в Тегеране на 1 час опережает московское.

Билеты на самолет уже в продаже. Стоимость варьируется от 137 до 164 долларов США, то есть примерно от 9 до 11,5 тысяч рублей.

Отметим, что для путешествия в Иран необходимо оформлять визу. Впрочем, для жителей Казани это не проблема. В столице Татарстана есть генконсульство Ирана, где можно легко оформить необходимые документы.