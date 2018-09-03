В Татарстане во время рыбалки выпали из лодки мужчины, один из них погиб

СЕГОДНЯ 10:41 2018-09-03T10:41:46+03:00

Мужчины выпали из лодки во время рыбалки. Фото: Из материалов пресс-службы

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ЧП произошло в воскресенье, 2 сентября, в 18.30 в Рыбно-Слободском районе республики на реке Кама, неподалеку от села Гремячка.

Очевидцы сообщили, что во время рыбалки выпали из лодки двое мужчин. На помощь бросились рыбаки, удившие неподалеку, но спасти удалось только одного, 60-летнего местного жителя.

Тело второго, ровестника спасенного, смогли отыскать спасатели МЧС Татарстана, прибывшие на берег по вызову.

- Погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина происшествия устанавливается.

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