В Казани "Водоканал" накрыл защитными "колпаками" очистные сооружения

СЕГОДНЯ 09:51 2018-09-03T09:51:06+03:00

Работы начинали в прошлом году. Фото: Юлия РЕВИНА

На это потратили 573 миллиона рублей

Изменить размер текста: A A

Чтобы предотвратить распространение неприятных запахов с очистных сооружений казанский "Водоканал" накрыл очистные сооружения специальными "куполами", а это 25 объектов общей площадью 20 тысяч квадратных метров. Общая стоимость проекта, по словам главы МУП "Водоканал" Андрея Егорова, составляет 573 миллиона рублей.

Изначально эти работы планировалось завершить к маю 2018 года.

Кроме этого, как отметил Егоров, в этом году запланировано начало строительства сооружений по термохимической переработке илового осадка.

- Это позволит прекратить вывоз вновь образующегося осадка на иловые поля и вывести их из технологического цикла, - сказал Егоров.

Пока же готовится техническая документация для проведения государственной экологической экспертизы.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»