В Казани "Водоканал" накрыл защитными "колпаками" очистные сооружения
Чтобы предотвратить распространение неприятных запахов с очистных сооружений казанский "Водоканал" накрыл очистные сооружения специальными "куполами", а это 25 объектов общей площадью 20 тысяч квадратных метров. Общая стоимость проекта, по словам главы МУП "Водоканал" Андрея Егорова, составляет 573 миллиона рублей.
Изначально эти работы планировалось завершить к маю 2018 года.
Кроме этого, как отметил Егоров, в этом году запланировано начало строительства сооружений по термохимической переработке илового осадка.
- Это позволит прекратить вывоз вновь образующегося осадка на иловые поля и вывести их из технологического цикла, - сказал Егоров.
Пока же готовится техническая документация для проведения государственной экологической экспертизы.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»