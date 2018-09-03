2018-09-03T09:12:33+03:00
Общество

В Казани летом на несанкционированных пляжах утонули 9 человек, в том числе ребенок

На официальных пляжах ЧП удалось избежать
Юлия РЕВИНА
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Жизни десятерых удалось спасти.Жизни десятерых удалось спасти.
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Казанские власти подвели итоги купального сезона 2018 года. К сожалению, на водоемах города не удалось обойтись без жертв. Как отметили в исполкоме Казани, на очередном "деловом понедельнике", девять человек утонули на несанкционированных пляжах.

- Среди погибших один ребенок. Причинами стали купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в запрещенных местах и отсутствие должного присмотра за детьми, - отметили госслужащие.

В то же время трагических последствий удалось избежать в разрешенных для купания местах. Такие позитивные итоги подводят восьмой год подряд. Вместе с этим дежурившие спасатели спасли 10 человек, в том числе четырех детей. Еще 270 отдыхающих получили необходимую доврачебную помощь.

В этом году разрешено было купаться на четырех пляжах ("Локомотив", "Нижнее Заречье", "Озеро Глубокое", "Озеро Комсомольское"). Также официально проверили и объявили безопсными три организованных места массового отдыха у воды - озера "Изумрудное", "Лебяжье" и озеро в Парке Победы.

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