Марат Башаров, Ирина Алферова и Камиль Ларин приедут на казанский кинофестиваль

СЕГОДНЯ 09:59 2018-09-03T09:59:55+03:00

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Во вторник 4 сентября стартует XIV Казанский международный фестиваль мусульманского кино. В этом году почетными гостями кинофеста станут именитые актеры: Марат Башаров, Эммануил Виторган, Ирина Алферова, Камиль Ларин и другие.

Марат Башаров и Камиль Ларин представят фильм, сьемки которого проходили в Татарстане. Всего 16 фильмов, созданные татарстанскими режиссёрами вошли в разные конкурсные программы Международного фестиваля Мусульманского кино. Продлится фестиваль до 10 сентября. Всего в конкурсную программу попали 65 фильмов, отобранных из 967 заявок. Они пришли из 456 стран мира.

С именитыми актерами пройдут творческие встречи. 4 сентября народная артистка России Ирина Алферова проведет творческую встречу в кинотеатре комплекса «Ривьера». Она состоится в 12:00. Об этом в своем инстаграме сообщила исполнительный директор фестиваля - Миляуша Айтуганова.

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