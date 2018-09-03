2018-09-03T14:14:22+03:00
Происшествия

В Казани поймали серийную расхитительницу камер хранения в магазинах

Пожилая женщина выбирала сумки с деньгами и продуктами
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото:охранное предприятие «Дельта»Фото:охранное предприятие «Дельта»
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Престарелая жительница Казани промышляла воровством в продуктовых магазинах. Выносила она не товары с полок, а похищала личные вещи покупателей из камер хранения.

Так, женщина вскрыла ячейку в продуктовом магазине популярной торговой сети продуктовых магазинов на улице академика Сахарова. Ее заметили продавцы и тут же схватили на месте преступления. К приезду экипажа частной охранной компании, пожилая женщина во всем созналась.

Месяц назад в этом же магазине она вскрыла одну из ячеек и похитила оттуда сумку покупателя. В ней находились продукты, документы, ключи от квартиры и восемь тысяч рублей. Момент кражи засняли камеры видеонаблюдения, поэтому продавцы сразу узнали вора.

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