В Казани поймали серийную расхитительницу камер хранения в магазинах
Престарелая жительница Казани промышляла воровством в продуктовых магазинах. Выносила она не товары с полок, а похищала личные вещи покупателей из камер хранения.
Так, женщина вскрыла ячейку в продуктовом магазине популярной торговой сети продуктовых магазинов на улице академика Сахарова. Ее заметили продавцы и тут же схватили на месте преступления. К приезду экипажа частной охранной компании, пожилая женщина во всем созналась.
Месяц назад в этом же магазине она вскрыла одну из ячеек и похитила оттуда сумку покупателя. В ней находились продукты, документы, ключи от квартиры и восемь тысяч рублей. Момент кражи засняли камеры видеонаблюдения, поэтому продавцы сразу узнали вора.
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