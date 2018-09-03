2018-09-03T09:19:26+03:00
Звезды

В Казань приедет польский Роберт Де Ниро

Известный в США актер Марек Пробош вошел в состав жюри кинофорума
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: kazan-mfmk.comФото: kazan-mfmk.com
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Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 4 по 10 сентября. Впервые его посетит делегация из Голливуда. Военную драму «Поле битвы » представят члены съёмочной группы: актер Шон Стоун, актриса Амина Жаман и режиссер Ануар Смаин. А известный в США актер польского происхождения Марек Пробош, которого называют «польским Робертом Де Ниро» войдет в состав жюри нынешнего форума.

Фильмы конкурсной программы будут оценивать 12 экспертов из 11 стран мира. КМФМК приглашает к сотрудничеству волонтеров казанских вузов и профильных языковых факультетов. Попробовать себя могут все желающие, кто владеет иностранными языками уровнем выше разговорного. Кастинг пройдет 3 сентября в 17:00 в отеле «Ривьера» в пресс-центре фестиваля.

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