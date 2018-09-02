2018-09-02T17:52:09+03:00
Общество

Рустам Минниханов оценил новый троллейбус в Альметьевске

Новый электротранспорт марки Тролза 5265.03 «Мегаполис» оборудован накопителем энергии для обеспечения автономного хода
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Instagram Рустама МиннихановаФото: Instagram Рустама Минниханова
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2 сентября в Альметьевск для опытной эксплуатации доставили новый троллейбус марки Тролза 5265.03 «Мегаполис». Известно, что данное транспортное средство оборудовано накопителем энергии для обеспечения автономного хода. Это дает возможность создавать новые экологически чистые маршруты, без строительства дорогостоящей троллейбусной инфраструктуры.

Троллейбус оценили не только власти города, но и президент Татарстана Рустам Минниханов. Он проехал на нем от парка «Здоровье» по улице Балакина до главного офиса компании «Татнефть».

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