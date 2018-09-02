Рустам Минниханов оценил новый троллейбус в Альметьевске

СЕГОДНЯ 17:51 2018-09-02T17:52:09+03:00

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2 сентября в Альметьевск для опытной эксплуатации доставили новый троллейбус марки Тролза 5265.03 «Мегаполис». Известно, что данное транспортное средство оборудовано накопителем энергии для обеспечения автономного хода. Это дает возможность создавать новые экологически чистые маршруты, без строительства дорогостоящей троллейбусной инфраструктуры.

Троллейбус оценили не только власти города, но и президент Татарстана Рустам Минниханов. Он проехал на нем от парка «Здоровье» по улице Балакина до главного офиса компании «Татнефть».

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