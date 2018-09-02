Поисковый отряд из Нижнекамска нашел останки двух солдат

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-02T17:00:33+03:00

Помимо этого ими были обнаружены каска и два подсумка для хранения патронов

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Поисковый отряд "Нефтехимик" из Нижнекамска во время летней "Вахты памяти" в Волгоградской области поднял останки двух солдат. Находка была обнаружена недалеко от деревни Паньшино. Помимо скелетов, волонтеры нашли каску и два подсумка для хранения патронов.

Кроме нижнекамцев в деревне Паньшино работало около 50 поисковиков из разных городов и стран. В общей сложности им удалось найти и захоронить 9 некогда павших здесь солдат.

За 15 лет существования поисковый отряд «Нефтехимик» поднял более 800 бойцов. Следующая их экспедиция запланирована на апрель.

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