В Татарстане выделят 6,7 миллиона рублей на развитие борьбы на поясах в Европе и мире

СЕГОДНЯ 16:20 2018-09-02T16:24:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Из бюджета Татарстана выделят 6,7 миллиона рублей на организацию и проведение мероприятий по развитию борьбы на поясах в Европе и мире. Тендер уже появился на сайте госзакупок.

Мероприятия пройдут на территории Татарстана и Ямайки. Так, в Казани планируется провести трехдневный Чемпионат мира по данному виду спорта. Он состоится в октябре 2018 года во Дворце единоборств "Ак Барс". Из выделенных денег на него потратят 3,3 миллиона рублей.

Также в Казани пройдет международный семинар судей, в котором примут участие не менее 50 человек. Помимо новейшего мультимедийного оборудования, широкоэкранных проекционных модулей и дисплеев, организаторам необходимы зоны отдыха и помещения для кофе-брейка. На данное мероятие потратят 315,7 тысяч рублей. Такой же семинар, но за 675 тысяч, пройдет на Ямайке.

Помимо всего это, в Нижнекамске в декабре состоится международный турнир памяти Шамиля Садриева за 2,4 миллиона рублей. В нем примут участие юноши и девушки 2001-2003 годов рождения.