2018-09-02T16:24:16+03:00
Экономика

В Татарстане выделят 6,7 миллиона рублей на развитие борьбы на поясах в Европе и мире

В республике соответствующие мероприятия пройдут в Казани и Нижнекамске
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
архив "КП"архив "КП"
Изменить размер текста:

Из бюджета Татарстана выделят 6,7 миллиона рублей на организацию и проведение мероприятий по развитию борьбы на поясах в Европе и мире. Тендер уже появился на сайте госзакупок.

Мероприятия пройдут на территории Татарстана и Ямайки. Так, в Казани планируется провести трехдневный Чемпионат мира по данному виду спорта. Он состоится в октябре 2018 года во Дворце единоборств "Ак Барс". Из выделенных денег на него потратят 3,3 миллиона рублей.

Также в Казани пройдет международный семинар судей, в котором примут участие не менее 50 человек. Помимо новейшего мультимедийного оборудования, широкоэкранных проекционных модулей и дисплеев, организаторам необходимы зоны отдыха и помещения для кофе-брейка. На данное мероятие потратят 315,7 тысяч рублей. Такой же семинар, но за 675 тысяч, пройдет на Ямайке.

Помимо всего это, в Нижнекамске в декабре состоится международный турнир памяти Шамиля Садриева за 2,4 миллиона рублей. В нем примут участие юноши и девушки 2001-2003 годов рождения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рустам Минниханов оценил новый троллейбус в Альметьевске
Поисковый отряд из Нижнекамска нашел останки двух солдат
На автодороге "Аю - Кузембетьево" произошла смертельная авария
В Татарстане при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погиб 30-летний мужчина
В Татарстане полицейские изъяли более трех килограмм марихуаны
В Нижнекамске начнется строительство еще одной школы
Рустам Минниханов поздравил работников нефтяной и газовой промышленности
В Альметьевске торжественно открыли скульптуру "Каракуз"
В Казани пройдут довыборы в Государственный совет республики
На строительство нового пожарного депо в Казани выделят 139 миллионов рублей
Алексей Песошин выразил надежду на скорое открытие в Казани профессионального регбийного клуба
В понедельник в трех районах Казани на день отключат свет
Топ редких имен казанских детей: Афина, Мия, Юстина и Варвара
В День знаний мэр Казани открыл новую гимназию №183
В Йошкар-Оле в деле об убийстве женщины на пустыре появился подозреваемый
Президент Татарстана направил свои соболезнования семье Иосифа Кобзона
1 сентября глава правительства Татарстана открыл новую школу в Набережных Челнах
В аэропорту Казани вынужденную посадку совершил самолет Когалым-Внуково
1 сентября в первые классы школ Татарстана пошла 51 тысяча детей
Фестиваль мусульманского кино в Казани откроет фильм о молодом Чингизе Айтматове
В Татарстане набирает популярность мало травматичный способ обрезания