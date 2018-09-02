В Татарстане при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погиб 30-летний мужчина
Водитель лады превысил разрешенную скорость, выехал на встречную полосу и только тогда заметил приближающийся автомобиль
Фото: пресс-служба МЧС России по республике Татарстан
Изменить размер текста:
2 сентября в 9.15 вблизи села Верхнее Яхшеево Актанышского района Татарстана произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика.
Водитель "двенадцатой" - 30-летний мужчина - превысил разрешенную на этом участке дороги скорость и пошел на обгон, выехав на встречную полосу. Только в этот момент он заметил движущийся навстречу грузовой мерседес. В результате столкновения, хозяин легкового автомобиля погиб. Известно также, что в момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности.
Последствия несчастного случая были ликвидированы пожарно-спасательными подразделениями МЧС России.