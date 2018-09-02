В Татарстане при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погиб 30-летний мужчина

СЕГОДНЯ 14:42 2018-09-02T14:48:27+03:00

Водитель лады превысил разрешенную скорость, выехал на встречную полосу и только тогда заметил приближающийся автомобиль

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2 сентября в 9.15 вблизи села Верхнее Яхшеево Актанышского района Татарстана произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика.

Водитель "двенадцатой" - 30-летний мужчина - превысил разрешенную на этом участке дороги скорость и пошел на обгон, выехав на встречную полосу. Только в этот момент он заметил движущийся навстречу грузовой мерседес. В результате столкновения, хозяин легкового автомобиля погиб. Известно также, что в момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности.

Последствия несчастного случая были ликвидированы пожарно-спасательными подразделениями МЧС России.