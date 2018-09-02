2018-09-02T11:36:32+03:00
Общество

В Альметьевске торжественно открыли скульптуру "Каракуз"

Ее установили на Соборной площади города
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Instagram Рустама МиннихановаФото: Instagram Рустама Минниханова
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В Альметьевске на Соборной площади прошло торжественное открытие скульптуры "Каракуз". Ее автором выступил Даши Намдаков. На мероприятии присутствовал как глава района Айрат Хайруллин, так и президент Татарстана Рустам Минниханов. В своем Instagram глава республики как всегда поделился фотографиями с события.

- Памятник Каракюз - женщине, защитнице Волжской Болгарии работы Даши Намдакова! - гласит подпись к фотографии.

О том, что в Альметьевске установят 7-метровый памятник от Даши Намдакова стало известно еще 10 августа.

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