В Альметьевске торжественно открыли скульптуру "Каракуз"
В Альметьевске на Соборной площади прошло торжественное открытие скульптуры "Каракуз". Ее автором выступил Даши Намдаков. На мероприятии присутствовал как глава района Айрат Хайруллин, так и президент Татарстана Рустам Минниханов. В своем Instagram глава республики как всегда поделился фотографиями с события.
- Памятник Каракюз - женщине, защитнице Волжской Болгарии работы Даши Намдакова! - гласит подпись к фотографии.
О том, что в Альметьевске установят 7-метровый памятник от Даши Намдакова стало известно еще 10 августа.
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