В Казани пройдут довыборы в Государственный совет республики
В Казани пройдут довыборы в Государственный совет Татарстана. Их причиной стало снятие полномочий с депутата Госсовета от округа Марата Садыкова, который стал министром здравоохранения республики.
Выбрать нового члена совета можно сегодня, 2 сентября, до 20.00. 24 избирательный участка уже открыты в Чуйковском одномандатном округе № 8 на территории Ново-Савиновского района. В нем зарегистрировано 52,4 тысячи избиратель.
По данным на 10 часов утра, в Татарстане проголосовали уже полторы тысячи избирателей, что составляет 2,85% от их общего числа.
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