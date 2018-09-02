В Казани пройдут довыборы в Государственный совет республики

СЕГОДНЯ 11:01 2018-09-02T11:01:28+03:00

По данным на 10 часов утра, в Татарстане проголосовали уже полторы тысячи избирателей Фото: Александр СИДОРЕНКО

Проголосовать можно сегодня, 2 сентября, до 20.00

Изменить размер текста: A A

В Казани пройдут довыборы в Государственный совет Татарстана. Их причиной стало снятие полномочий с депутата Госсовета от округа Марата Садыкова, который стал министром здравоохранения республики.

Выбрать нового члена совета можно сегодня, 2 сентября, до 20.00. 24 избирательный участка уже открыты в Чуйковском одномандатном округе № 8 на территории Ново-Савиновского района. В нем зарегистрировано 52,4 тысячи избиратель.

По данным на 10 часов утра, в Татарстане проголосовали уже полторы тысячи избирателей, что составляет 2,85% от их общего числа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Моя любимая республика. В честь Дня республики «Комсомольская Правда» решила подвести итоги первой половины текущего года, тем более что ярких моментов было предостаточно (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»