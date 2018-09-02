2018-09-02T11:01:28+03:00
Политика

В Казани пройдут довыборы в Государственный совет республики

Проголосовать можно сегодня, 2 сентября, до 20.00
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
По данным на 10 часов утра, в Татарстане проголосовали уже полторы тысячи избирателейПо данным на 10 часов утра, в Татарстане проголосовали уже полторы тысячи избирателейФото: Александр СИДОРЕНКО
Изменить размер текста:

В Казани пройдут довыборы в Государственный совет Татарстана. Их причиной стало снятие полномочий с депутата Госсовета от округа Марата Садыкова, который стал министром здравоохранения республики.

Выбрать нового члена совета можно сегодня, 2 сентября, до 20.00. 24 избирательный участка уже открыты в Чуйковском одномандатном округе № 8 на территории Ново-Савиновского района. В нем зарегистрировано 52,4 тысячи избиратель.

По данным на 10 часов утра, в Татарстане проголосовали уже полторы тысячи избирателей, что составляет 2,85% от их общего числа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Моя любимая республика. В честь Дня республики «Комсомольская Правда» решила подвести итоги первой половины текущего года, тем более что ярких моментов было предостаточно (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнекамске начнется строительство еще одной школы
Рустам Минниханов поздравил работников нефтяной и газовой промышленности
В Альметьевске торжественно открыли скульптуру "Каракуз"
На строительство нового пожарного депо в Казани выделят 139 миллионов рублей
Алексей Песошин выразил надежду на скорое открытие в Казани профессионального регбийного клуба
В понедельник в трех районах Казани на день отключат свет
Топ редких имен казанских детей: Афина, Мия, Юстина и Варвара
В День знаний мэр Казани открыл новую гимназию №183
В Йошкар-Оле в деле об убийстве женщины на пустыре появился подозреваемый
Президент Татарстана направил свои соболезнования семье Иосифа Кобзона
1 сентября глава правительства Татарстана открыл новую школу в Набережных Челнах
В аэропорту Казани вынужденную посадку совершил самолет Когалым-Внуково
1 сентября в первые классы школ Татарстана пошла 51 тысяча детей
Фестиваль мусульманского кино в Казани откроет фильм о молодом Чингизе Айтматове
В Татарстане набирает популярность мало травматичный способ обрезания