2018-09-02T15:20:13+03:00
Происшествия

На автодороге "Аю - Кузембетьево" произошла смертельная авария

Еще один несчастный случай произошел накануне и на дороге "Казань-Оренбург"
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Авария в Мензелинском районе также унесла жизнь одного из её участниковАвария в Мензелинском районе также унесла жизнь одного из её участниковФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Авария с участием двух автомобилей произошла накануне, 1 сентября, в Мензелинском районе республики. Там, в 17.17 на дороге "Аю - Кузембетьево" рядом с деревней Ямаково столкнулись Лада Приора и ВАЗ 2107, который двигался с прицепом. Водитель последнего автомобиля скончался до приезда скорой помощи.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло на 25 километре автодороги "Казань-Оренбург". Автомобиль Фольксваген Каравелла наехал на человека, который находился на проезжей части. Травмы, полученные при ударе, стали причиной смерти пешехода на месте.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рустам Минниханов оценил новый троллейбус в Альметьевске
Поисковый отряд из Нижнекамска нашел останки двух солдат
В Татарстане выделят 6,7 миллиона рублей на развитие борьбы на поясах в Европе и мире
В Татарстане при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погиб 30-летний мужчина
В Татарстане полицейские изъяли более трех килограмм марихуаны
В Нижнекамске начнется строительство еще одной школы
Рустам Минниханов поздравил работников нефтяной и газовой промышленности
В Альметьевске торжественно открыли скульптуру "Каракуз"
В Казани пройдут довыборы в Государственный совет республики
На строительство нового пожарного депо в Казани выделят 139 миллионов рублей
Алексей Песошин выразил надежду на скорое открытие в Казани профессионального регбийного клуба
В понедельник в трех районах Казани на день отключат свет
Топ редких имен казанских детей: Афина, Мия, Юстина и Варвара
В День знаний мэр Казани открыл новую гимназию №183
В Йошкар-Оле в деле об убийстве женщины на пустыре появился подозреваемый
Президент Татарстана направил свои соболезнования семье Иосифа Кобзона
1 сентября глава правительства Татарстана открыл новую школу в Набережных Челнах
В аэропорту Казани вынужденную посадку совершил самолет Когалым-Внуково
1 сентября в первые классы школ Татарстана пошла 51 тысяча детей
Фестиваль мусульманского кино в Казани откроет фильм о молодом Чингизе Айтматове
В Татарстане набирает популярность мало травматичный способ обрезания