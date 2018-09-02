На автодороге "Аю - Кузембетьево" произошла смертельная авария
Авария с участием двух автомобилей произошла накануне, 1 сентября, в Мензелинском районе республики. Там, в 17.17 на дороге "Аю - Кузембетьево" рядом с деревней Ямаково столкнулись Лада Приора и ВАЗ 2107, который двигался с прицепом. Водитель последнего автомобиля скончался до приезда скорой помощи.
Еще одно дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло на 25 километре автодороги "Казань-Оренбург". Автомобиль Фольксваген Каравелла наехал на человека, который находился на проезжей части. Травмы, полученные при ударе, стали причиной смерти пешехода на месте.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»