На автодороге "Аю - Кузембетьево" произошла смертельная авария

СЕГОДНЯ 15:17 2018-09-02T15:20:13+03:00

Авария в Мензелинском районе также унесла жизнь одного из её участников Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще один несчастный случай произошел накануне и на дороге "Казань-Оренбург"

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Авария с участием двух автомобилей произошла накануне, 1 сентября, в Мензелинском районе республики. Там, в 17.17 на дороге "Аю - Кузембетьево" рядом с деревней Ямаково столкнулись Лада Приора и ВАЗ 2107, который двигался с прицепом. Водитель последнего автомобиля скончался до приезда скорой помощи.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло на 25 километре автодороги "Казань-Оренбург". Автомобиль Фольксваген Каравелла наехал на человека, который находился на проезжей части. Травмы, полученные при ударе, стали причиной смерти пешехода на месте.

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