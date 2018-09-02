СЕГОДНЯ 12:12 2018-09-02T12:13:16+03:00

Рустам Минниханов пожелал бывшим и нынешним работникам нефтяной и газовой промышленности крепкого здоровья, счастья и благополучия

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил работников нефтяной и газовой промышленности, а также ветеранов отрасли с их профессиональным праздником. В этом году отмечается 75-летие начала промышленной разработки нефтяных месторождений республики.

- Ваш самоотверженный труд, высочайший профессионализм и ответственность являются основой отечественной экономики, служат гарантом благосостояния и достойного будущего граждан нашей страны, - говорится в торжественном обращении Рустама Минниханова.

Татарстан до сих пор является одним из основных и перспективных по запасам нефтедобывающих центров России.

- В основе этих результатов лежит героический труд наших ветеранов. Вы сформировали мощный фундамент стабильного социально-экономического развития Татарстана, который позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее и двигаться вперед, - заявил глава республики.

Напоследок Рустам Минниханов пожелал работникам нефтяной и газовой промышленности крепкого здоровья, счастья и благополучия.