На строительство нового пожарного депо в Казани выделят 139 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:08 2018-09-02T10:08:16+03:00

На строительство объекта останется всего 3,5 месяца Фото: Олег ЗОЛОТО

Объект пожарной охраны должен появиться в Кировском районе города до конца текущего года

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Из бюджета Татарстана уже выделено 139,7 миллиона рублей на строительство нового пожарного депо в Казани. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, строительство должно быть закончено не позднее 3 декабря текущего года. Объект пожарной охраны расположится в Кировском районе города.

Полученные деньги уйдут на подготовку территории строительства, основные объекты, объекты подсобного и обслуживающего назначения, энергетического и транспортного хозяйства и связи, наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, благоустройство и озеленение территории.

Исполнитель договора будет выявлен посредством аукциона 13 сентября. Учитывая это, на само строительство объекта останется всего 3,5 месяца.

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