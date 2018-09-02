2018-09-02T10:08:16+03:00
Экономика

На строительство нового пожарного депо в Казани выделят 139 миллионов рублей

Объект пожарной охраны должен появиться в Кировском районе города до конца текущего года
Алина ГАБДУЛИНА
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На строительство объекта останется всего 3,5 месяцаНа строительство объекта останется всего 3,5 месяцаФото: Олег ЗОЛОТО
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Из бюджета Татарстана уже выделено 139,7 миллиона рублей на строительство нового пожарного депо в Казани. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, строительство должно быть закончено не позднее 3 декабря текущего года. Объект пожарной охраны расположится в Кировском районе города.

Полученные деньги уйдут на подготовку территории строительства, основные объекты, объекты подсобного и обслуживающего назначения, энергетического и транспортного хозяйства и связи, наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, благоустройство и озеленение территории.

Исполнитель договора будет выявлен посредством аукциона 13 сентября. Учитывая это, на само строительство объекта останется всего 3,5 месяца.

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