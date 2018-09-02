2018-09-02T12:57:55+03:00
Общество

В Нижнекамске начнется строительство еще одной школы

Новое образовательное учреждение будет находиться в 45-м микрорайоне города
Алина ГАБДУЛИНА
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1 сентября 2018 года в Нижнекамске прошло открытие другой новой школы "Норма 36"1 сентября 2018 года в Нижнекамске прошло открытие другой новой школы "Норма 36"Фото: Татьяна Коркина
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В Нижнекамске скоро начнется строительство еще одной новой школы. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов во время своей речи на торжественной линейке, посвященной Дню знаний и открытию новой школы «Норма 36» в 47-м микрорайоне города.

- Нижнекамск растет, хорошая демография. Вот мы видим дома, что строятся, что нужна еще школа. Вот такую школу мы начнем строить еще одну. С этим я вас поздравляю! - сказал Рустам Минниханов.

На данный момент известно лишь примерное местонахождение будущего образовательного учреждения - школа разместиться в 45-м микрорайоне Нижнекамска.

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