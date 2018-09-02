В Нижнекамске начнется строительство еще одной школы
В Нижнекамске скоро начнется строительство еще одной новой школы. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов во время своей речи на торжественной линейке, посвященной Дню знаний и открытию новой школы «Норма 36» в 47-м микрорайоне города.
- Нижнекамск растет, хорошая демография. Вот мы видим дома, что строятся, что нужна еще школа. Вот такую школу мы начнем строить еще одну. С этим я вас поздравляю! - сказал Рустам Минниханов.
На данный момент известно лишь примерное местонахождение будущего образовательного учреждения - школа разместиться в 45-м микрорайоне Нижнекамска.
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