В Татарстане полицейские изъяли более трех килограмм марихуаны

СЕГОДНЯ 13:44 2018-09-02T13:44:51+03:00

Во время осмотра дома стражи порядка также нашли пакет с веществом в измельченном виде массой 3,6 грамма Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Бдительные сотрудники полиции Тетюшского района накануне, 1 сентября, задержали двух молодых людей. Причиной задержания стало хранение ими более трех килограмм марихуаны. Соответствующую информацию предоставляет МВД по республике.

Так, в незаконном хранении 40 кустов марихуаны обвиняются жители села Пролей-Каша 18-ти и 19-ти лет. По словам парня, в чьем доме и были обнаружены растения, их они с другом нарвали на окраине села. Однако помимо растения, во время осмотра дома стражи порядка также нашли пакет с веществом в измельченном виде массой 3,6 грамма. Им оказалось готовое наркотическое вещество – каннабис.

В своей вине молодые люди признались. Сейчас их ждет как административная, так и уголовная ответственность за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, а также их незаконное приобретение, хранение и изготовление.

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