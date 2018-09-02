2018-09-02T09:34:34+03:00
Спорт

Алексей Песошин выразил надежду на скорое открытие в Казани профессионального регбийного клуба

Премьер-министр республики признался, что уже имеется спонсор, готовый поддержать данный вид спорта в Татарстане
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: из материалов пресс-службыФото: из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Накануне, 1 сентября, во время своей пресс-конференции Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин выразил надежду на то, что уже в следующем году в Казани откроется профессиональный регбийный клуб.

- У нас были профессиональные клубы и 50 лет назад, когда регби только зачиналось, и в 2012-2013 годах. Сейчас определен спонсор, который сам изъявил желание поддерживать этот вид спорта в Татарстане. Надеюсь, в следующем году у нас будет профессиональный команда, - объяснил свои надежды Премьер-министр. Имя благотворителя пока не разглашается.

Сразу после Алексея Песошина слово взял председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев. Он поддержал идею Премьер-министра и отметил заинтересованность организации в создании подобного клуба.

Данная тема была поднята в связи с тем, что 1 сентября Казань приняла этап чемпионата Европы по регби-7 среди женских команд.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнекамске начнется строительство еще одной школы
Рустам Минниханов поздравил работников нефтяной и газовой промышленности
В Альметьевске торжественно открыли скульптуру "Каракуз"
В Казани пройдут довыборы в Государственный совет республики
На строительство нового пожарного депо в Казани выделят 139 миллионов рублей
В понедельник в трех районах Казани на день отключат свет
Топ редких имен казанских детей: Афина, Мия, Юстина и Варвара
В День знаний мэр Казани открыл новую гимназию №183
В Йошкар-Оле в деле об убийстве женщины на пустыре появился подозреваемый
Президент Татарстана направил свои соболезнования семье Иосифа Кобзона
1 сентября глава правительства Татарстана открыл новую школу в Набережных Челнах
В аэропорту Казани вынужденную посадку совершил самолет Когалым-Внуково
1 сентября в первые классы школ Татарстана пошла 51 тысяча детей
Фестиваль мусульманского кино в Казани откроет фильм о молодом Чингизе Айтматове
В Татарстане набирает популярность мало травматичный способ обрезания