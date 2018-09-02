Алексей Песошин выразил надежду на скорое открытие в Казани профессионального регбийного клуба

СЕГОДНЯ 09:31 2018-09-02T09:34:34+03:00

Премьер-министр республики признался, что уже имеется спонсор, готовый поддержать данный вид спорта в Татарстане

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Накануне, 1 сентября, во время своей пресс-конференции Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин выразил надежду на то, что уже в следующем году в Казани откроется профессиональный регбийный клуб.

- У нас были профессиональные клубы и 50 лет назад, когда регби только зачиналось, и в 2012-2013 годах. Сейчас определен спонсор, который сам изъявил желание поддерживать этот вид спорта в Татарстане. Надеюсь, в следующем году у нас будет профессиональный команда, - объяснил свои надежды Премьер-министр. Имя благотворителя пока не разглашается.

Сразу после Алексея Песошина слово взял председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев. Он поддержал идею Премьер-министра и отметил заинтересованность организации в создании подобного клуба.

Данная тема была поднята в связи с тем, что 1 сентября Казань приняла этап чемпионата Европы по регби-7 среди женских команд.

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