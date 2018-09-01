В День знаний мэр Казани открыл новую гимназию №183

СЕГОДНЯ 15:13 2018-09-01T15:13:19+03:00

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1 сентября, в День знаний, мэр Казани Ильсур Метшин открыл в городе новую гимназию №183. Она расположена на улице Минская и рассчитана на 1224 ученика. На данный момент в учебное учреждение уже зачислены 839 школьника, из которых было сформировано 30 классов. Гимназия №183 имеет лингвистическое направление. Здесь в том числе будут обучать и китайскому языку.

Кроме того, на базе учреждения будут работать детская школа искусств №4, спортивные кружки и секции, языковые школы, драматическая студия, театр моды и студия дизайна.

Мэр города вручил гимназии подарочный сертификат на дополнительное оборудование для учреждения.

- В этом году в Казани 17 тысяч детей идут в первый класс, а всего 128 тысяч учащихся переступят порог школы. Сегодня в городе большой праздник - мы одновременно открываем три большие школы, - сказал Ильсур Метшин.

Напомним, две остальные новые школы находятся в жилкомплексах «Салават купере» и «Светлая долина».

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