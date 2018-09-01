В понедельник в трех районах Казани на день отключат свет

СЕГОДНЯ 17:01 2018-09-01T17:01:07+03:00

В планах у энергетиков провести ремонт и техобслуживание оборудования на сетях

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В грядущий понедельник, 3 сентября, с 8.00 до 17.00 электричество отключат в Вахитовском районе по адресу ул.Спартаковская, 165. А с 8.00 до 18.00 по адресам: ул.Нариманова, 98, 113; ул.С.Садыковой, 6, 6/22, 25, 35; ул.Г.Тукая, 74, 74а, 80, 82, 84а, 88.

Также с 9.00 до 13.00 света не будет по адресам: ул.Гоголя, 9; ул.Горького, 3а, 3в; ул.Жуковского, 9; ул.К.Маркса, 40, 42, 44, 44а, 46, 46а, 48. А с 14.00 до 18.00 по адресам: ул.Жуковского, 12; ул.К.Маркса, 39.

С 9.00 до 17.00 обесточат дома в поселке Восточный Приволжского района: улицы Звонкая, Милосердия, Таулы.

На это же время свет пропадет и по адресам: проспект Победы, 34, 38, 40, 42; ул.Ю.Фучика, 49, 51, 53.

С 9.00 до 18.00 электричества не будет в Советском районе: ул.Ю.Фучика, 141, 141а, 143, 145, 145а, 147.

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