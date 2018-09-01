Президент Татарстана направил свои соболезнования семье Иосифа Кобзона

СЕГОДНЯ 13:12 2018-09-01T13:12:02+03:00

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В этот четверг днем на 81 году из жизни ушел известный российский певец и артист Иосиф Кобзон. Его семье свои соболезнования выразил и президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Примите искренние соболезнования татарстанцев и мои лично в связи со смертью Иосифа Давыдовича Кобзона. Страна потеряла уникального человека, ставшего олицетворением целой эпохи и лучших традиций отечественной эстрады. Он будет жить в сердцах всех, кто хоть раз слышал его проникновенные душевные песни, в памяти благодарных учеников и тех людей, кому он помог в трудную минуту. И он, без сомнения, будет жить в сердцах жителей Татарстан. Глубоко сочувствую всем родным и близким Иосифа Давыдовыча. Пусть взаимная поддержка и светлая память об этом удивительном человеке, его душевной силе и стойкости будут вам опорой в эти горестные дни, - говорится в телеграмме главы республики.

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