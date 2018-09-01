В аэропорту Казани вынужденную посадку совершил самолет Когалым-Внуково

СЕГОДНЯ 12:16 2018-09-01T12:16:00+03:00

Сообщается, что экипаж воздушного судна пошел на это по техническим причинам

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Накануне вечером – в 16.29, самолет SU-95 Когалым-Внуково не долетел до пункта назначения. Как сообщают в МЧС Татарстана, экипаж воздушного судна, на борту которого находилось 56 пассажиров, принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Казани.

- Это было совершено по техническим причинам. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, - уточнили в чрезвычайном ведомстве республики.

Сам самолет видимо до сих пор так и не починили. Его пассажиры были отправлены во Внуково другими авиарейсами.

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