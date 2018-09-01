2018-09-01T14:22:38+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле в деле об убийстве женщины на пустыре появился подозреваемый

Утверждается, что задержанный мужчина совершил преступление, едва успев выйти из колонии на волю
Олег ЛУГОВОЙ
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Задержанного уже заключили под стражу.Задержанного уже заключили под стражу.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Вечером 10 августа на одном из пустырей столицы Марий Эл было найдено тело 33-летней женщины. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Информации для поиска подозреваемого было не так много, тем не менее сотрудники полиции и следственного комитета смогли выйти на его след, а также задержать.

44-летний мужчина в июле этого года освободился из колонии, расположенной на территории Марий Эл. Однако уезжать на родину он не захотел. По предварительным данным, вместо этого он в ночь на 10 августа на пустыре задушил женщину и забрал у убитой цепочку с крестиком, а также планшет.

- В настоящее время похищенное найдено. Мужчине предъявлено обвинение, сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Марий Эл.

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