Топ редких имен казанских детей: Афина, Мия, Юстина и Варвара

СЕГОДНЯ 16:10 2018-09-01T16:10:57+03:00

В этот раз мальчиков родилось больше чем девочек. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

За отчетную для сотрудников ЗАГСа города было зарегистрировано рождение 463 младенцев

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В ЗАГСе столицы Татарстана подвели итоги отчетной недели – с 23 по 29 августа. Так, за этот период в городе зарегистрировано появление на свет 463 детей. Из них 243 – это мальчики, 220 – девочки.

При этом самый минимальный вес ребенка, который был зафиксирован, составил 960 граммов, а самый максимальный – 4890 граммов.

Не обошлось без традиционных рейтингов самых популярных и самых редких имен, которыми казанские родители нарекали своих новорожденных детей.

Так, на этой отчетной неделе чаще всего младенцев называли: Ясмина, Амелия, Амир, Тимур, Артем, Эмилия, Владислав и Ева.

Рейтинг же самых редких имен выглядит так: Гордей, Нелли, Афина, Рахим, Анатолий, Мия, Бахтияр, Джалиль, Фатих, Варвара, Юстина и Фаттах.

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