Топ редких имен казанских детей: Афина, Мия, Юстина и Варвара
В ЗАГСе столицы Татарстана подвели итоги отчетной недели – с 23 по 29 августа. Так, за этот период в городе зарегистрировано появление на свет 463 детей. Из них 243 – это мальчики, 220 – девочки.
При этом самый минимальный вес ребенка, который был зафиксирован, составил 960 граммов, а самый максимальный – 4890 граммов.
Не обошлось без традиционных рейтингов самых популярных и самых редких имен, которыми казанские родители нарекали своих новорожденных детей.
Так, на этой отчетной неделе чаще всего младенцев называли: Ясмина, Амелия, Амир, Тимур, Артем, Эмилия, Владислав и Ева.
Рейтинг же самых редких имен выглядит так: Гордей, Нелли, Афина, Рахим, Анатолий, Мия, Бахтияр, Джалиль, Фатих, Варвара, Юстина и Фаттах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Моя любимая республика. В честь Дня республики «Комсомольская Правда» решила подвести итоги первой половины текущего года, тем более что ярких моментов было предостаточно (подробности)
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»