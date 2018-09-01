1 сентября в первые классы школ Татарстана пошла 51 тысяча детей

СЕГОДНЯ 11:20 2018-09-01T11:20:42+03:00

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В эту субботу, 1 сентября, в честь праздника Дня знаний по всему Татарстану прошли торжественные линейки. В этом новом учебном году в первые классы республиканских школ пошла 51 тысяча детей.

- Для каждого из нас 1 сентября – это не просто начало нового учебного года, а любимый праздник, наполненный морем цветов, трелью школьных звонков, улыбками учителей и веселым гулом детских голосов. Татарстанское образование по праву считается одним из лучших в стране. Главная заслуга в этом, безусловно принадлежит нашим учителям. Счастья вам, мира, добра и благополучия! С праздником, с Днем знаний! – обратился к жителям республики президент Татарстана Рустам Минниханов.

Отметим, что в этот день всем ребятам, кто в первый раз пошел в школу сделали специальные подарки. Каждому татарстанскому первоклашке вручили светоотражающие значки-стикеры. Их дети смогут наклеить на рюкзаки или верхнюю одежду, дабы быть более заметными в сумерках и темноте, а значит избежать инцидентов на дорогах.

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