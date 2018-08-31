В Казани пьяный таксист устроил аварию
На перекрестке улиц Зорге и Даурская 30 августа столкнулись легковые автомобили «Фольксваген» и «Тойота». Водитель «Тойоты» решил развести своих друзей после праздничного салюта.
Думал проехать несколько кварталов и вернуться обратно домой. Мужчина утверждает, что тронулся с перекрестка на разрешающий сигнал светофора, вторая иномарка появилась в поле его зрения внезапно.
Сотрудникам полиции мужчина признался, что перед тем как сесть за руль очень хорошо выпил. Он работает водителем в такси.
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