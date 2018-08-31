В Казани пьяный таксист устроил аварию

СЕГОДНЯ 18:42 2018-08-31T18:42:47+03:00

К приезду экипажа ДПС мужчина не мог стоять на ногах

Изменить размер текста: A A

На перекрестке улиц Зорге и Даурская 30 августа столкнулись легковые автомобили «Фольксваген» и «Тойота». Водитель «Тойоты» решил развести своих друзей после праздничного салюта.

Думал проехать несколько кварталов и вернуться обратно домой. Мужчина утверждает, что тронулся с перекрестка на разрешающий сигнал светофора, вторая иномарка появилась в поле его зрения внезапно.

Сотрудникам полиции мужчина признался, что перед тем как сесть за руль очень хорошо выпил. Он работает водителем в такси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Моя любимая республика. В честь Дня республики «Комсомольская Правда» решила подвести итоги первой половины текущего года, тем более что ярких моментов было предостаточно (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»