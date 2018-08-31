Глава КАМАЗа Сергей Когогин вошел в спиcок Forbes

СЕГОДНЯ 17:47 2018-08-31T17:47:25+03:00

Глава "КАМАЗ"а разместился на 65 позиции списка из ста человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Всего в рейтинге самых влиятельных людей страны можно обнаружить трех представителей Татарстана

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Российский Forbes опубликовал обновленный список самых влиятельных чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков страны. В него, помимо Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Гермна Грефа и Алексея Миллера, попал и генеральный директор набережночелнинского КАМАЗа. Сергей Когогин разместился на 65 позиции списка из ста человек.

К слову, кроме Когогина в рейтинге есть президент Татарстана Рустам Минниханов, который обогнал главу Башкортостана Рустэма Хамитова на пять позиций, заняв 51 место, и гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов - 77 строчка.

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