Глава КАМАЗа Сергей Когогин вошел в спиcок Forbes
Российский Forbes опубликовал обновленный список самых влиятельных чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков страны. В него, помимо Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Гермна Грефа и Алексея Миллера, попал и генеральный директор набережночелнинского КАМАЗа. Сергей Когогин разместился на 65 позиции списка из ста человек.
К слову, кроме Когогина в рейтинге есть президент Татарстана Рустам Минниханов, который обогнал главу Башкортостана Рустэма Хамитова на пять позиций, заняв 51 место, и гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов - 77 строчка.
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