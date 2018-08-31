2018-08-31T17:57:41+03:00
Происшествия

Шестерых татарстанцев будут судить за незаконное обналичивания свыше миллиарда рублей

Утверждается, что для увода денег специально организовали 50 фирм-однодневок
Олег ЛУГОВОЙ
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Пятеро из них находятся под подпиской о невыезде, а шестому был назначен залог.Пятеро из них находятся под подпиской о невыезде, а шестому был назначен залог.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Шесть жителей Татарстана обвиняются в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, чтобы вывести деньги и не платить налоги, представители ряда татарстанских организаций обращались за помощью к группе обвиняемых.

Так с 2014 по 2016 года фигуранты дела получали от клиентов деньги на счета 50 фирм-однодневок. После чего они попадали на банковские карты или счета других юрлиц и предпринимателей. После все обналичивалось через банкоматы в Марий Эл.

Злоумышленникам удалось таким образом вывести 1 млрд 37 млн рублей. Брав за каждую сделку 3,5% от обналиченной суммы, они «заработали» более 37 млн рублей.

- У фигурантов дела было изъято свыше 2,4 млн рублей, 1641 долларов США, 1585 евро, 20 дирхам. Наложен арест на их автомобили, счета фирм-однодневок на общую сумму свыше 6 млн рублей. Пятеро обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. А одному назначен залог в 500 тысяч рублей. Расследование завершено, все материалы направлены в суд, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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