Прямой авиарейс из Казани в Тегеран запускается в сентябре

СЕГОДНЯ 16:31 2018-08-31T16:31:38+03:00

Время в полете не превысит 3 часов 20 минут

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Прямые вылеты из столицы Татарстана будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Для перелета, время которого, кстати, не превысит 3 часов 20 минут, пассажирам предоставят самолет Airbus A320.

Время вылета намечено на 11.00, а прибытие в Тегеран – в 10.00 (время указано местное для каждого из аэропортов).

Первый рейс Тегеран-Казань-Тегеран состоится 2 сентября в 10.00. Для начала идет о осуществлении восьми таких перелетов, после этого их могут продлить.

Стоимость билета по тарифу туда-обратно будет варьироваться от 150 долларов США.

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